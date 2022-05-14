Dünya İsrailden cenazeye saldırıya soruşturma Bu olaydan ders çıkaracağız
ORTADOĞU

İsrail'den 'cenazeye saldırıya' soruşturma: Bu olaydan ders çıkaracağız

İşgalci İsrail güçleri, öldürdükleri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırıda bulunmuştu. İsrail, dünyada büyük tepkilere neden olan olaya karışan polislere soruşturma açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak." denildi.

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Haber Merkezi İHA
İsrailden cenazeye saldırıya soruşturma: Bu olaydan ders çıkaracağız
İşgalci İsrail güçleri, Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine müdahalede bulunmuştu.

Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile, geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, dün de düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı.

CENAZEYE SALDIRAN POLİSLERE SORUŞTURMA

İsrail, bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecinin cenazesine saldıran ve Kudüs’teki tören sırasında tabutu düşürmelerine neden olan polisler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Yapılan açıklamada, "İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak. İsrail polisi, yüzlerce isyancı töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştıkları için güç kullanmak zorunda kaldı" denildi.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.

ABD DE KINAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Akile'nin cenaze konvoyuna izinsiz giren İsrail polisinin görüntülerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, "Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde uğurlamayı hak eder" ifadelerini kullanmıştı.

İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
OYNAT 00:40
İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

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