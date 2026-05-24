İsrail’den eğitimcilere cadı avı

İsrail Eğitim Bakanlığı’nın, Hod Haşaron kentinde sosyal medyadan hükümeti eleştiren Yaron Avni adlı bir İsrailli öğretmen hakkında hazırladığı 14 sayfalık rapor, bakanlığın muhalif görüşlü ve Filistinli öğretmenleri fişlediğini ortaya çıkardı. "Bilgi Toplama Raporu-Yaron Avni" başlıklı resmi belgede, Avni’nin üç yıl önce hükümetin Meclisten geçirmeye çalıştığı tartışmalı yargı düzenlemesine karşı sosyal medyada yaptığı paylaşımların ve grev çağrılarının tek tek kayıt altına alındığı görüldü. Haaretz gazetesi, olayın ardından konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğunu tespit etti.

Gazetenin, "Bilgi Toplama Raporu-Yaron Avni" başlıklı belgeye dayandırdığı haberinde, söz konusu birimin faaliyetlerini uzun süredir Eğitim Bakanlığı bünyesinde gizli şekilde yürüttüğü belirtildi. İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, 2023 yılı başlarında “Akla uygunluk” yasası altında güvenlik birimi üzerindeki yargı denetimini ortadan kaldıran bir yasayı Parlamentoya (Knesset) sunmuştu. Yasa, uzun süre protesto eylemlerine sebep olmuştu. İsrail’in Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023 sonrasında bu tartışmalar gündemden düşmüştü. Habere göre söz konusu gizli birim, 7 Ekim sonrası 160 eğitimci hakkında gizli raporlamalar yaptı. Komite üyeleri fişlenen eğitimcilerin yarısı hakkında şiddeti ve ırkçılığı teşvik ettiği sonucuna vardı. Hakkında raporlama yapılan isimlerin çoğunluğu İsrail vatandaşı Filistinliler olurken, ancak dörtte birinin Yahudi öğretmenler olduğu tespit edildi. Eğitimcilere ilişkin "teröre destek" ve "terörle özdeşleşme" tanımlarının Eğitim Bakanı ve üst düzey bakanlık yetkililerince belirlenmesine olanak tanıyan tartışmalı bir yasa geçirdiğine işaret edildi. Yasanın öğretmenleri hızlıca işten atma ve devlete karşı geldiği düşünülen okullara mali desteği kesme imkanı da tanıdığına işaret edilen haberde, bir grup öğretmen ve insan hakları aktivistinin yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu kaydedildi.