Dünya İsrailden Filistinli yazar Hatıra kaba sorgu
ORTADOĞU

İsrail'den Filistinli yazar Hatır'a kaba sorgu

Filistinli gazeteci-yazar Lema Hatır, gece işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti, "Filistinli yazar Lema Hatır, gözaltına alındığı ilk andan itibaren Aşkelon gözaltı merkezinde 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekiliyor" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri, Filistinli yazar Hatır'ı gece baskınıyla gözaltına aldı.
İşgalci İsrail askerleri, Filistinli yazar Hatır'ı gece baskınıyla gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde gece saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 42 yaşındaki Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır'ı "yoğun ve kaba bir şekilde" sorguya çektiği belirtildi.

  • Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hatır, gözaltına alındığı ilk andan itibaren Aşkelon gözaltı merkezinde 'yoğun ve kaba bir şekilde' sorguya çekiliyor" ifadesine yer verildi.

AA
Gazeteci Yazar Lema Hatır, ayrılırken oğlu Yahya ile böyle vedalaştı.

Açıklamada ayrıca, avukatı Firas es-Sabah'ın, Hatır'ı ziyaret ettiği ve bu görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Gece baskınıyla gözaltına alınmıştı

Yazar Lema Hatır'ın eşi Hazım Fahuri, dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde baskın yaptığı evlerinde aramalarının ardından eşini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Fahuri, Filistin'in bazı gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan beş çocuk annesi aktivist yazar Hatır'ın sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik bir hastalığı olduğunu belirtmişti.

Hatır'ın İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu "Yahya" ile vedalaştığı anın fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, Filistin kamuoyunda duygusal infiale yol açmıştı.

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