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Dünya

İsrail'den Gazze'de katliamı körükleyecek 'tam taarruz' emri

Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını sürdüren İsrail, vahşeti katlayacak 'taarruz' kararını aldığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." açıklamasında bulundu.

23:54 . 10/10/2023 Salı
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi.

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.



#Gazze Şeridi
#israil
#saldırı
#İsrail Savunma Bakanı
#Yoav Gallant
#Hamas
#Gazze
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