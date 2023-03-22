İsrail'den hapishanelerde açlık grevine başlayan Filistinlilere 'hücre cezası'

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishaneler İdaresinin, açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara "hücre cezası" verdiğini duyurdu. Cemiyetten konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.





İsrail Hapishaneler İdaresinin, Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi yöneticilerinden açlık grevine başlayan tutuklulara hücre cezası verdiği belirtilen açıklamada, açlık grevi yapan bazı tutukluları ise başka hapishanelere gönderdiği aktarıldı.





Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine, Filistinli tutuklulara yönelik, "tansiyonu yükselten ve zor yaşam koşulları dayatan" adımlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.





Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirttiği bu adımlara, tüm Filistin'de tepki gösterileceğini kaydeden Şeyh, uluslararası kurum ve kuruluşlardan da bu konuda harekete geçmelerini istedi.





Filistinli tutuklular İsrail'in baskıcı uygulamalarını protesto ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller ve cezaevi yönetiminin baskıcı uygulamaları sık sık gündeme geliyor.





Filistinli tutuklulara yönelik baskı yöntemlerine son olarak "duş süresi ve kullanılan su miktarının kısıtlanması, bayat ve bozuk ekmek dağıtılması, baskın ve teftişlerin artarak devam etmesi, tutukluların tek kişilik hücreye alınması" gibi uygulamaların eklendiği belirtilmişti.





Ramazanda açlık grevine gitmeye hazırlanıyor

Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesinden 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerindeki baskıcı uygulamalara karşı ramazan ayında açlık grevine başlayacağı duyurulmuştu.





Açıklamada, sivil ve resmi kurumların yanı sıra tüm parti ve gruplara açlık grevine girecek tutuklulara destek verme çağrısında bulunulmuştu.





Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi dün yaptığı açıklamada da yapılan eylemlerin istenen sonucu vermemesi nedeniyle komitenin öncülerinin süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.





İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 150'si çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.







