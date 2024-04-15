İsrail'den İran'a 'ABD' vurgulu tehdit: Yanıt vereceğiz

"Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız"