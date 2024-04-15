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Dünya

İsrail'den İran'a 'ABD' vurgulu tehdit: Yanıt vereceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın düzenlediği saldırıya yanıt vereceklerini belirtip, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi." dedi. 'Saldırıların çoğunluğu ve uzaklığına' vurgu yapan Halevi, "ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" diye konuştu.

21:10 - 15/04/2024 Pazartesi
IHA
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi (Foto: Arşiv)
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi (Foto: Arşiv)

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran saldırısında hedef alınan Nevatim Hava Üssü'nde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran'ın saldırısı daha önce olmamış bir şey"

Halevi, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini belirtilerek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey” dedi.

"ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız"

İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları etkisiz hale getirmek için “Demir Kalkan” operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını vurguladı. Halevi,
"Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız"
dedi.

"İran'a yanıt vereceğiz"

İran'a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Halevi,
“İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz"
dedi.



#İsrail
#ABD
#İran
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