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Dünya

İsrail'den İran'a 'bölgesel savaşa neden olmayacak' yeni saldırı planı

İsrail medyası, Savaş Kabinesi'nin İran'a karşı 'acı verici misilleme saldırısı' önerisini masaya yatırdığı bir toplantı icra ettiğini yazdı. Toplantıda, ABD tarafından engellenmeyecek bir saldırıda karar kılındığı öne sürüldü. İran'a olası saldırının 'bölgesel bir savaşa yol açmayacağı' savunuldu.

18:27 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:54 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
İsrail'de savaş kabinesi toplandı.
İsrail'de savaş kabinesi toplandı.

Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı.

İsrail'den İran'a 'bölgesel savaşa neden olmayacak' yeni saldırı planı

Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin
"İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı"
olduğu öne sürüldü.
Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin
"bölgesel bir savaşa yol açmayacağı"
savunulurken, Savaş Kabinesi'nin
"ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı"
belirtildi.

⁠İran-İsrail arasında neler oluyor?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.



#İsrail
#İran
#Savaş kabinesi
#ABD
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