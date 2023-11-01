İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle

Yaşadığımız dünya düzenine bir başka isim koymamız istenirse rahatlıkla “ İsrail istisnacılığı ” diyebiliriz. Kurulu dünya düzeni içinde, beğenmesek de, iyi-kötü herkesin kendini bağlı, uymak zorunda hissettiği kurallar vardır. Savaşın bile kuralları var, bir hukuku, bir ahlakı var ve bunlara herkes bir yere kadar uyar, uymayanlar bir dizi uluslararası yaptırıma tabi olur. Rusya bile Ukrayna’da ihlal ettiği bu kurallar dolayısıyla şimdi bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırıma tabi tutuluyor. Herkesi