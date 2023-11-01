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Dünya

İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle

Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail ordusu, Kızıldeniz’e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

10:12 - 1/11/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Gazze'deki soykırım 26'ıncı gününde de devam ederken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İşgalci İsrail ordusu, Kızıldeniz’e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

Kızıldeniz'e konuşlandırdılar

Katil İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,
“Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı.”
ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini bildirilmişti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.



#Husiler
#israil
#Yemen
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