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Dünya İsrailden Mescid-i Aksadaki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliye gözaltı uygulaması
ORTADOĞU

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliye gözaltı uygulaması

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini Nasıra kentinde protesto eden dokuz Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli bir grup, İsrail'in önceki gün Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını Nasıra'da protestolarda bulunmuştu.

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Haber Merkezi AA
İsrailden Mescid-i Aksadaki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliye gözaltı uygulaması
İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin müdahale ettiği protestocu dokuz Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın gazetecinin de bulunduğu ifade edildi.

Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın yapıldı

Öte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kampüste işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın Cenin kentindeki ihlallere tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede onlarca öğrenci gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail polisleri Mescid-i Aksa'da yaşlıları tartaklıyor
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İşgalci İsrail polisleri Mescid-i Aksa'da yaşlıları tartaklıyor
İşgalci İsrail polisi dün imsak sonrasında baskın yaptığı Mescid-i Aksa'da gün boyu terör estirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işgalci polislerin, ibadetini yapmaya gelen yaşlı insanlara gösterdiği muamele büyük tepki çekti.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
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İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğunun önünde düzenlenen gösteriye, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinin yanı sıra Türkiye'de yaşayan Filistinli ve Arap asıllı gençler katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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