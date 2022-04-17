İsrail'den Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliye gözaltı uygulaması

İsrail, Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto eden dokuz Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin müdahale ettiği protestocu dokuz Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir kadın gazetecinin de bulunduğu ifade edildi.

Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın yapıldı

Öte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kampüste işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'nın Cenin kentindeki ihlallere tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede onlarca öğrenci gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Fanatik Yahudilerin ve Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapması, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da son günlerde gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

REKLAM

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ay başından bu yana 18 Filistinliyi öldürdü.