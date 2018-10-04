Dünya İsrailden S-300 açıklaması İrana dokunulmazlık sağlamayacak
ORTADOĞU

İsrail'den S-300 açıklaması: İran'a dokunulmazlık sağlamayacak

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesiyle ilgili konuştu. Hanegbi,"Suriye'ye her ne tür silah ulaşırsa ulaşsın, İranlılar dokunulmazlıktan yararlanamayacaklar. Bizim kırmızı çizgimiz var. Suriye'deki her İran askeri gücü, ulusal güvenliğimize zarar veriyor ve biz bunu yok ederiz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Rusya'nın S-300 savunma sistemi.
Rusya'nın S-300 savunma sistemi.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesinin İran'a bu ülkede dokunulmazlık sağlayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Hanegbi, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (radyo ve televizyon) yaptığı açıklamada, "Suriye'ye her ne tür silah ulaşırsa ulaşsın, İranlılar dokunulmazlıktan yararlanamayacaklar." dedi.

İsrailli Bakan, S-300 hava savunma füze sisteminin İsrail hava kuvvetlerinin manevra alanı ve kabiliyetini engelleyemeyeceği vurgusunda bulundu.

Suriye'deki İran varlığının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit" anlamına geldiğini söyleyen Hanegbi, şunları kaydetti:

Bizim kırmızı çizgimiz var. Suriye'deki her İran askeri gücü, ulusal güvenliğimize zarar veriyor ve biz bunu yok ederiz. Genişlemesini ve büyümesini engellemek için her şekilde hareket ederiz. Bu politikanın bizim için ne kadar önemli olduğunu Rusların anladığına inanıyorum.

Hanegbi, Suriye veya Rusya ile karşı karşıya gelmek istediklerini belirterek, "Son günlerde Ruslara, Rusya veya Suriye ile karşı karşıya gelmenin bizim menfaatimize olmadığını açıkça ilettik. Suriyelilerin bizim eylemlerimizin kendilerine yönelik olmadığını bildikleri sürece bu herkes için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye S-300 hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirtmişti.

  • Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadiseyle ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.
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