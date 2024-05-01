İsrail'den sinsi 'refah' planı: 'Güvenli bölge' tiyatrosuyla Gazze'yi işgal edecekler

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin eylemleri, 40'a yakın üniversiteye yayıldı. Öğrenciler, ABD'nin işgalci İsrail'e desteğine ve Gazze'deki yaşanan soykırıma tepki olarak üniversitelerde eylem yapıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube hesabından yaptığı yayında konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?" diye soran Özdemir, "Gazze meselesi tamamen AK Parti ya da İslamcıların meselesi gibi algılanır olmuş. Oradaki adam 30 bin kişinin ölmesine isyan ediyor. Bizim her gün gördüğümüz bu görüntüler artık biz de alıştık, kanıksadık. O yüzden işte orada birkaç muhafazakar öğrenci belki eylem yapar diyorlar. Oysa neden olmasın yani Columbia'da olan eylem Bilkent'te neden olmasın? Olmaz mı yani? Olsun diye söylemiyorum ama niye olmaz? Bizdeki öğrenci öğrenci değil mi?" ifadelerini kullandı.