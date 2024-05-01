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İsrail'den sinsi 'refah' planı: 'Güvenli bölge' tiyatrosuyla Gazze'yi işgal edecekler

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısına hazırlanan terör devleti İsrail'e bağlı askeri güç bölgedekileri yeniden zorla yerlerinden etmek için yeni bir "güvenli bölge" açıklayacağı bildirildi.

11:30 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
Gazze
Gazze

Bebek katili İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaya hazırlanıyor.

Tel Aviv yönetimi, uluslararası kamuoyundan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısında kararlı olduğunu dile getiriyor.


İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde, ordunun Refah'taki Filistinlileri yeniden zorla yerinden etmek için "yeni bir güvenli bölge" duyuracağı belirtildi.

Kara saldırısı öncesi Refah'taki Filistinlilerin bu "güvenli bölgeye" sürülmesi planlanıyor.


Refah'a olası kara saldırısı


Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.


Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.


Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.


İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.


Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.


Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.



Cüneyt Özdemir sordu: Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin eylemleri, 40'a yakın üniversiteye yayıldı. Öğrenciler, ABD'nin işgalci İsrail'e desteğine ve Gazze'deki yaşanan soykırıma tepki olarak üniversitelerde eylem yapıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube hesabından yaptığı yayında konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?" diye soran Özdemir, "Gazze meselesi tamamen AK Parti ya da İslamcıların meselesi gibi algılanır olmuş. Oradaki adam 30 bin kişinin ölmesine isyan ediyor. Bizim her gün gördüğümüz bu görüntüler artık biz de alıştık, kanıksadık. O yüzden işte orada birkaç muhafazakar öğrenci belki eylem yapar diyorlar. Oysa neden olmasın yani Columbia'da olan eylem Bilkent'te neden olmasın? Olmaz mı yani? Olsun diye söylemiyorum ama niye olmaz? Bizdeki öğrenci öğrenci değil mi?" ifadelerini kullandı.


#israil
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#Refah
#gazze
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