|
Dünya

İsrail'den skandal açıklama: Kadınları ve çocukları öldürün

Gazze Şeridinde masum sivilleri katleden İsrail'den birbiri ardına skandal açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı. Aşırı sağcı İsrail milletvekili Vaturi de, Gazze'de öldürülen sivilleri "terörist" diye niteledi ve "ölmeyi hak etmişlerdir" dedi.

16:13 - 14/02/2024 Çarşamba
Diğer
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu skandal açıklamayı kabine toplantısı sırasında yaptı.


İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı bakan, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı.


Daha önce "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu.



Filistinliler için 'terörist' ifadesi


Meclisteki konuşmasında Filistinliler için “terörist” ifadesini kullandı. “Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir” dedi.


İsrail hükümetinin Refah saldırıları öncesindeki planlarına dair iddialar da ortaya çıktı. Refah'taki Filistinlilerin çadır kentlere tahliyesi için İsrail'in Mısır'a teklifte bulunduğu öne sürüldü.


Wall Street Journal'in haberinde, Gazze Şeridi’nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasının teklif edildiği belirtildi.


Mısır'ın İsrail’in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadığının altı çizildi.


#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri