Dünya İsrailden Suriyeye füze saldırısı İki yaralı
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İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: İki yaralı

İsrail tarafından Suriye’nin Hama bölgesine düzenlenen füze saldırısında iki sivil yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı: İki yaralı
İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı.

İsrail, Suriye’nin Hama bölgesinde bulunan Masyaf kentini füze ile hedef aldı.

Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırılarda, Akdeniz tarafından gönderildiği düşünülen bazı füzeler havadayken imha edildi.

İsrail’in düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in bölgedeki İran destekli milisleri ve mühimmat depolarını hedef aldığı ifade edildi.

Gözlemevi tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, Suriye’nin doğusundaki ABD kuvvetlerinin de İran yanlısı milislere yönelik saldırılarını sıklaştırdığı ve son 24 saat içinde en az 9 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail bu yıl içerisinde Suriye’nin çeşitli noktalarına birçok kez saldırılar düzenlemiş fakat bunların birçoğunu kabul etmemişti.
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