İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı

Suriye'de ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası ve Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesindeki üslerine saldırı düzenlendi. Karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla düzenlenen saldırıya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.