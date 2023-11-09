İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı

İsrail'in Şam'a saldırısı (Foto: Arşiv)
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.50'de Suriye'nin güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
"Askeri noktalar hedef alındı"
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail sık sık Suriye'ye saldırılar düzenliyor
Ülkenin güneyindeki Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.