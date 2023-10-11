Suriye ile İsrail arasında karşılıklı top atışları yapıldı

Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik düzenlediği operasyon sırasında bir kamyonetin kasasında görüntülenen ve 'öldürüldüğü' iddia edilen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki kadının annesi Ricarda Louk, kızının hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze'de tedavi altında olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.