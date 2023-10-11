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Dünya

Suriye ile İsrail arasında karşılıklı top atışları yapıldı

İsrail ordusu, Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığını ve aynı şekilde karşılık verildiğini açıkladı.

Semih Bozkuş
01:03 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Top atışı (Arşiv)

Top atışı (Arşiv)

Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda hava topu atıldı

Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi.” denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.



#gazze
#israil
#suriye
29 dakika önce
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