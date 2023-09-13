İsrail'den Suriye'ye orduyu hedef alan füze saldırısı: Ölü askerler var

Füze saldırısı (Arşiv)
İsrail’in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Akdeniz üzerinden yerel saatle 17.22 sularında Tartus'ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Haberde, hava savunma sistemlerinin hedef alındığı, Suriye ordusundan 2 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.
İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Tartus ve Hama illerinde Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.