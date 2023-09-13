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Dünya

İsrail'den Suriye'ye orduyu hedef alan füze saldırısı: Ölü askerler var

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, İsrail’in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline füze saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Söz konusu saldırıyla Suriye ordusuna ait bazı noktaların hedef alındığı ve Suriye ordusundan 2 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

20:22 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Füze saldırısı (Arşiv)

Füze saldırısı (Arşiv)

İsrail’in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Akdeniz üzerinden yerel saatle 17.22 sularında Tartus'ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, hava savunma sistemlerinin hedef alındığı, Suriye ordusundan 2 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Tartus ve Hama illerinde Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



#İsrail
#Suriye
#Füze Saldırısı
27 dakika önce
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