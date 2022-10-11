Dünya İsrailden "tarihi anlaşma yolundayız" açıklaması
ORTADOĞU

İsrail'den "tarihi anlaşma yolundayız" açıklaması

İsrail müzakere heyetinin başkanı Eyal Hulata, "tüm taleplerinin karşılandığını ve istedikleri düzeltmelerin yapıldığını" söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrailden tarihi anlaşma yolundayız açıklaması
Arşiv

İsrail, Lübnan ile deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerde, "tüm taleplerinin karşılandığını, istedikleri düzeltmelerin yapıldığını ve tarihi bir anlaşma yolunda olduklarını" açıkladı.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Lübnan ile yürütülen deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakere heyetinin başkanı Eyal Hulata, "Tüm taleplerimiz karşılandı. İstediğimiz düzeltmeler yapıldı. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruduk ve tarihi bir anlaşma yolundayız." dedi.

İsrail ile Lübnan arasında, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerde, Washington'un taraflara son anlaşma taslağını gönderdiği, iki ülkeye "müzakerelerin artık sona erdiğini" bildirdiği ve yanıt beklediği belirtilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da pazartesi ABD'nin kendilerine anlaşmanın son taslağını gönderdiğini, gerekli düzenlemeleri birkaç gün içinde tamamlamayı umduklarını söylemişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan değişiklik talep etti, İsrail reddetti

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesi aynı gün gerçekleştirdiği toplantısında, Gantz, müzakerelerdeki olumsuz gelişmeler üzerine orduya sınırda "saldırgan veya savunma odaklı her türlü senaryoya hazırlık yapılması" talimatı vermişti.

Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü
DÜNYA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü

İsrail hadsizliği devam ediyor: Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
DÜNYA
İsrail hadsizliği devam ediyor: Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Çil çil altın fışkırdı​: Bir anda milyoner oldular.
Hemen 911i arıyor

Hemen 911'i arıyor

​Apple'ın yeni özelliği polisleri bezdirdi.
TOGGun fiyatı ne kadar olacak?

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız
'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: CHP'nin verdiği teklif samimiyetsiz ve tutarsız

Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı.
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

​Bakanlık tek tek tespit etti: 28 Bin Kişi RADAR'a takıldı.

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Beş milyon yıla yakın geçmişi olduğu biliniyor.

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlama yaşanan evde nelerin bulunduğunu açıkladı.

'​Türkiye'nin ev sahipliğinde masaya oturalım'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.