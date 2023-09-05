İsrail'den tepki çeken karar: Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişini durduracak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Romanya topraklarına düştüğünü iddia etti. Romanya ise Kuleba’nın açıklamalarını reddetti. Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, "Elbette bir risk var. Çünkü orada yaşananlar sınırlarımıza çok yakın. Bu tür kaza veya olay riski olabilir ama şimdilik böyle bir durum yok.'' dedi.