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Dünya

İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı: Ek önlemler alın

İşgalci İsrail, çeşitli ülkelere ilişkin seyahat uyarısını güncelledi. Vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları çağrısı yapan, bazı ülkelere ilişkin uyarı seviyesini 2'ye yükselten İsrail, vatandaşlarına ek önlemler almaları tavsiyesinde bulundu.

21:23 - 4/12/2023 Pazartesi
AA
İsrail, vatandaşlarını bazı ülkelere seyahatleri konusunda 'dikkatli olmaları' yönünde uyardı.
İsrail, vatandaşlarını bazı ülkelere seyahatleri konusunda 'dikkatli olmaları' yönünde uyardı.

İsrail yönetimi İngiltere, Fransa ve Avustralya dahil çeşitli ülkelere ilişkin seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları çağrısı yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

"Ek önlemler alın"

Buna göre, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil Batı Avrupa'daki birçok ülke, Arjantin ve Brezilya dahil Güney Amerika'daki bazı ülkeler ile Avustralya ve Rusya’ya ilişkin seyahat uyarı seviyesi 2'ye yükseltildi.

Bu ülkelerde bulunan İsrail vatandaşlarına ek önlemler almaları tavsiye edildi.

Açıklamada, yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılırken, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" uyarısı yenilendi.

Ayrıca, "gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.



#gazze
#israil
#Seyahat uyarısı
28 dakika önce
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