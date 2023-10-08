|
Dünya

İsrail'den vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı: Orta Doğu'ya gitmeyin

İsrail, Mısır'daki vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail Dışişleri, vatandaşlarına Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemelerini istedi.

22:17 . 8/10/2023 Pazar
AA
Mısır'da bir polis iki İsrailli turisti öldürdü.

Mısır'da bir polis iki İsrailli turisti öldürdü.

Mısır'ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'den vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı: Orta Doğu'ya gitmeyin

Açıklamada, Sina başta olmak üzere Mısır'daki İsraillilere ikamet sürelerini kısaltmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsraillilere yönelik saldırılar düzenlenmesi konusunda endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilere, planlanan seferlerini yeniden gözden geçirmelerini, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemeleri istendi.


Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...




#İsrail
#Mısır
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET