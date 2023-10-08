Mısır'da bir polis iki İsrailli turisti öldürdü.
Mısır'ın İskenderiye kentinde polisin açtığı ateş sonucu İsrailli 2 turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.
İsrail'den vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı: Orta Doğu'ya gitmeyin
Açıklamada, Sina başta olmak üzere Mısır'daki İsraillilere ikamet sürelerini kısaltmaları ve en kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde İsraillilere yönelik saldırılar düzenlenmesi konusunda endişelerin olduğu ifade edilen açıklamada, İsraillilere, planlanan seferlerini yeniden gözden geçirmelerini, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmemeleri istendi.