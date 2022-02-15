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İsrail'den yardım isteyen Ukrayna'ya soğuk duş: Tarafsız kalmak istiyoruz

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığını askeri yardım istediğinin ise değerlendirildiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsrailden yardım isteyen Ukraynaya soğuk duş: Tarafsız kalmak istiyoruz
Foto/arşiv

Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazar günü Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile yaptığı görüşme sonrasında, Ukrayna'nın ülkesinden askeri yardım istediğini ve bunun değerlendirileceğini söyledi.

Lapid, İsrail'in "hava trafiğinin durması" ihtimaline karşı vatandaşlarının tahliyesi için çok kısa bir süresi olduğunu hesapladığını aktardı.

Dzhaparova da İsrail basınına yaptığı açıklamada, "dost ülkelerden seyahat uyarılarının artırıldığı açıklamalarının panik, yatırımcıların ülkeyi terk etmesi ve Ukrayna'da bütçe sorunlarına yol açtığını" dile getirdi.

İsrail medyasının Ukrayna basınından aktardığına göre, Dzhaparova İsrail'den, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize daha çok dahil olmasını ve gerilimi yatıştırmak için ara buluculuk talep etti.

Dzhaparova'nın Lapid'i Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmeye davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

- İsrail araya girmekte isteksiz

İsrail'in ara buluculuğa sıcak bakmadığına işaret edilen habere göre Lapid, "İsrail, Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf değil. Bu nedenle tedbirle hareket ediyor." dedi.

Aynı şekilde, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'un ülkesi Dışişleri Bakanı adına, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi. Razbozov'un diplomasiye alan kalmadığına ikna olduğu ileri sürülürken Rus Büyükelçisi'ne "İsrail çatışmaya bir taraf değil. Herkes gibi fırtınanın yatışmasını istiyor." dediği kaydedildi.

İsrail hükümeti, cumartesi günü ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yaptığı toplantının ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti.

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