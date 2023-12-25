İsrail’den yeni katliam haritası

Gazze’nin kuzeyindeki katliam ve etnik temizlikte sona yaklaştığını açıklayan terör devleti İsrail, saldırılarını bölgenin orta ve güney kesimlerinde yoğunlaştırmaya başladı. Son günlerde kayıpları iyice artan, sadece cumadan bu yana 14 askerini kaybeden işgalci güç, yeni bir harita yayınlayarak orta bölgelerin de boşaltılması emrini verdi. Sivillerin bazı kaçış yollarının da “savaş bölgesi” olarak tanımlanması ise terör devletinin daha çok katliama imza atacağının bir kanıtı olarak yorumlandı.

“Orta kesimleri boşaltın”

Haftalar süren saldırılar ve yıkımın ardından Gazze’nin kuzeyinde kontrolü ele aldığını duyuran işgalci güç, bütün gücüyle Gazze’nin orta ve güney kesimlerine saldıracağını açıkladı. İşgalci ordunun Arapça sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, “acil” koduyla yaptığı paylaşımda Gazze’nin orta kesimindeki Bureij bölgesinin sakinlerinin Deyr El-Balah’a gitmesini emreden bir harita yayınladı. Sözcü, dar bir alanda sıkıştırılmış binlerce insanın nasıl bu kadar hızlı yer değiştirebileceğine dair bir açıklama yapmazken, bölgede hem etnik temizlik hem katliamın gerçekleştirileceğinin de sinyali verilmiş oldu.

Sahil şeridine sıkıştırıyor

Sözcü Adraee, Filistinli sivillerin İsrail saldırılarından canlarını kurtarmak için kullandığı kuzey-güney ana karayolu Selahaddin Caddesi’nin de “savaş bölgesi” olmaya devam ettiğini açıkladı. Daha önce de işgalci gücün talimatlarına uyarak yolu kullanan bazı Gazzeliler hava saldırılarının hedefi olmuştu. Adraee, Han Yunus’un kuzeydoğusundaki Selahaddin Caddesi yerine, Gazze’nin sahil şeridinde bir yol açılarak tahliye için kullanılacağını öne sürdü.

İşgalci ağır kayıp veriyor

Gazze’nin içlerine ilerlemeye devam eden işgalci gücün kayıpları da ciddi şekilde artmaya başladı. Kassam Tugayları, her gün İsrail askerlerinin ve tanklarının vurulduğu yeni videoları sosyal medyada paylaşırken, sadece hafta sonu öldürülen işgalci asker sayısı 14’ü buldu. 6 askerin güdümlü bir anti-tank füzesiyle hedef alınan bir askeri araçta öldürüldüğü açıklanırken, 4 askerin de direnişçiler tarafından iki farklı yerde bombalarla öldürüldüğü kaydedildi. Böylece 7 Ekim’den bu yana öldürülen işgalci asker sayısı 154’e yükseldi. İşgalcinin kaybettiği gerçek asker sayısının ise bundan daha fazla olabileceği belirtiliyor.







