İsrail'e davet edilen BAE’li gazeteci: Herkes İsrail ordusuna teşekkür etmeli

İsrail'le "ihanet anlaşmaları" imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'den yetkililer sık sık Tel Aviv, Kudüs ve El Halil kentinden görüntü vermeye başladı.

Yahudi ayinlerine katılmak için Tel Aviv'e davet edilen BAE'li gazetecilerden Amjad Taha ve Majid Al Sarrah, İsrailli Youtuber Hananya Naftali'ye skandal açıklamalarda bulundu.

DÜNYA BAE Prensi Zayed Dubai'de kaza yapan İsraillileri kurtarmak için helikopter kaldırttı

İsrail ordusunun insanlığını koruduğunu savunan Amjad Taha, "Herkes İsrail askerlerine teşekkür etmeli. İsrail ordusundaki askerler televizyonda, filmlerde görmediğiniz ancak gerçek hayatta görebileceğiniz kahramanlardır." diye konuştu.

BAHREN VE BAE VATANDAŞLARINA ÖZEL KARŞILAMA

Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti.

REKLAM

BAE ve Bahreyn'den heyetler, Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında Filistin davasına zarar verdikleri gerekçesiyle Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanmışlardı.