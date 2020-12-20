Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsraile davet edilen BAEli gazeteci Herkes İsrail ordusuna teşekkür etmeli
ORTADOĞU

İsrail'e davet edilen BAE’li gazeteci: Herkes İsrail ordusuna teşekkür etmeli

İsrail ile ‘normalleşme’ bahanesiyle ihanet anlaşmalarına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst üste skandal açıklamalar geliyor. Tel Aviv'e giden BAE'li gazeteciler, 'İsrail'in insanlık onurunu koruduğunu ve tüm insanlığın İsrail ordusuna teşekkür etmesi' gerektiğini savundu. Amjad Taha ve Majid Al Sarrah isimli gazetecilere sosyal medyadan tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE Prensi Zayed ve gazeteci Amjad Taha.
BAE Prensi Zayed ve gazeteci Amjad Taha.

İsrail'le "ihanet anlaşmaları" imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'den yetkililer sık sık Tel Aviv, Kudüs ve El Halil kentinden görüntü vermeye başladı.

Yahudi ayinlerine katılmak için Tel Aviv'e davet edilen BAE'li gazetecilerden Amjad Taha ve Majid Al Sarrah, İsrailli Youtuber Hananya Naftali'ye skandal açıklamalarda bulundu.

BAE Prensi Zayed Dubai'de kaza yapan İsraillileri kurtarmak için helikopter kaldırttı
DÜNYA
BAE Prensi Zayed Dubai'de kaza yapan İsraillileri kurtarmak için helikopter kaldırttı

İsrail ordusunun insanlığını koruduğunu savunan Amjad Taha, "Herkes İsrail askerlerine teşekkür etmeli. İsrail ordusundaki askerler televizyonda, filmlerde görmediğiniz ancak gerçek hayatta görebileceğiniz kahramanlardır." diye konuştu.

BAHREN VE BAE VATANDAŞLARINA ÖZEL KARŞILAMA

Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti.

  • BAE ve Bahreyn'den heyetler, Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında Filistin davasına zarar verdikleri gerekçesiyle Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanmışlardı.

Körfez anlaşmasında BAE yok: Zayed oyun dışı
DÜNYA
Körfez anlaşmasında BAE yok: Zayed oyun dışı
Abone Ol Google News
Dijital İmparatorluklar Çağı

Dijital İmparatorluklar Çağı

​Dünyanın yeni süper gücü ne ABD ne Çin ne de Rusya.
Gaziantepten acı haber

Gaziantep'ten acı haber

Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Dünyadan haberleri yok!

Dünyadan haberleri yok!

​Teknoloji ve interneti reddediyorlar...

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde dehşet

​Temizlik görevlisine söyleyince ortaya çıktı.

Çalışmalar tam gaz

Çalışmalar tam gaz

​Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek.
Terör örgütüne<br>ağır darbe

Terör örgütüne
ağır darbe

PKK'ya ait bir ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Deprem riski artıyor!

Deprem riski artıyor!

​Uzmanlardan 'depreme hazırlıklı olun' uyarısı.
Bir timsaha dönüşebiliriz!

Bir timsaha dönüşebiliriz!

​Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs aşısına bakışı.
Yargıtay'dan<br>nafaka kararı

Yargıtay'dan
nafaka kararı

​Baba işsiz çocuğuna yardım nafakası ödeyecek.
Paşinyan'ın<br>her tarafını sardılar

Paşinyan'ın
her tarafını sardılar

Dev koruma kadrosu güneşli havada şemsiye ile geziyor.
Gece donuyor<br>gündüz çözülüyor

Gece donuyor
gündüz çözülüyor

Kentte yaşanan mevsimsel değişim vatandaşları şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.