İsrail’in en ırkçı hükümeti: Netanyahu faşistleri bakan yaptı

İsrail’de tamamen aşırı sağcı ve Filistin’i yok sayan partilerden oluşan ülke tarihinin en ırkçı hükümet koalisyonu göreve başlamaya hazır. 1 Kasım’da düzenlenen seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Lideri Binyamin Netanyahu, hükümeti oluşturacak koalisyonun göreve başlamak için hazır olduğunu Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a dün gece iletti. Netanyahu, Mescid-i Aksa provokasyonlarını ve Şeyh Cerrah baskınlarını organize eden Yahudi gücü Partisi lideri, terörden sabıkalı Itamar Ben-Gvir’i Ulusal Güvenlik Bakanlığını teslim etti. Öte yandan Filisitin topraklarındaki yasa dışı yerleşim bölgelerini ilhak etmek isteyen Dini Siyonizm Partisi lideri Bezazel Smotrich’e de büyük ödün veren Netanyahu bu ismi Maliye Bakanı olarak atadı. Smotrich’in görevi kapsamında işgal altındaki Batı Şeria da bulunuyor. Ben-Gvir ve Smotrich destekçileri seçim sonuçlarından sonra “Filistinlilere ölüm” sloganıyla kutlama yapmıştı. Seçimlerde Likud Partisi’nin başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis’e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı. Netanyahu’nun öncülüğündeki sağ blok, Ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor. Netanyahu’nun kabinesi için Meclis’teki güvenoyu oturumunun 2 Ocak’ta yapılması bekleniyor.

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Bazael Smotrich ve İtamar Ben-Gvir

İNFAZA ONAY VERDİ

Netanyahu’yla koalisyon görüşmelerinde Ulusal Güvenlik Bakanlığı için anlaşan Itamar Ben-Gvir, 2 Aralık’ta Nablus’un El-Huvvara beldesinde bir İsrail askerinin silahsız Filistinli bir gence yakın mesafeden ateş açarak öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Aferin, titiz çalışma, ben mutluyum. Hepimizi onurlandırdın ve sana verilen görevi yaptın” ifadelerini kullanmıştı. Doğu Kudüs’te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, Aralık 2021’de Ofer Hapishanesi’ni ziyaretinin ardından İsrail hapishanelerindeki gardiyanlara Filistinli tutukluları öldürme yetkisi verilmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade etmişti. Netanyahu blokunda aşırılıkçı söylemleriyle dikkati çeken diğer bir isim Dini Siyonizm Partisi lideri Bazael Smotrich de İslam’ı “terör ve şiddet” dini şeklinde nitelemişti. Filistin halkına yönelik ırkçı söylemlerden bulunan Smotrich, “Bütün bu topraklar, Yahudi halkının ülkesidir. Hiçbir siyasi varlığa hiçbir karışını teslim etmeyeceğiz. İsrail’in çoğunluğu bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor. Filistin halkı diye bir şey yoktur. Burada yaşayan Araplar, Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinden geldi” sözlerini sarf etmişti.

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Binyamin Netanyahu

Şili Filistin’de büyükelçilik açacak

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, ülkesinin Filistin’deki maslahatgüzar seviyesindeki temsilciliğinin yükseltileceğini ve hükümeti süresinde bir büyükelçilik açılacağını duyurdu. Şili basınında çıkan habere göre Cumhurbaşkanı Boric, ülkenin başkenti Santiago’da Filistin toplumunun düzenlediği Noel etkinliğine katıldı. Boric, burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Filistin Kulübü’nde, yasa dışı bir işgale maruz kalan, mücadele eden ve haklarının çiğnendiğini gören bir topluluğu unutamayız” dedi. Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulunan Boric, Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyerek, “Burada bir dostunuz olduğunu ve geleneğinize çok saygı duyduğumu bilin. Bu durum yanlış anlaşılmasın, bu eylemlerin sevgiden ortaya çıktığını düşünelim” diye konuştu.