İsrail'in eski BM Daimi temsilcisi Gillerman'dan Filistin halkına alçak hakaret: 'İnsanlık dışı hayvanlar'

"Dünyanın ve aynı zamanda İngiltere'nin, Filistin halkı için, aslında bu yüzyılın gördüğü en kötü vahşeti ve Holokost'tan bu yana Yahudilerin maruz kaldığı en kötü vahşeti gerçekleştiren bu korkunç, insanlık dışı hayvanlar için gösterdiği sürekli endişe beni çok şaşırtıyor. ABD, 11 Eylül'e tepki gösterdiğinde, insanların Taliban ya da El Kaide için gözyaşı döktüğünü hatırlamıyorum. Ülkeniz İngiltere de onlara katıldı ve hatta Kraliyet (askerlerini) Afganistan'a savaşmaya gönderdi. Ukraynalılar, Rusya'nın işgaline tepki gösterdiğinde, insanların zavallı Rus askerleri ve onların yeterli yiyecekleri olup olmadığı konusunda endişelendiklerini hatırlamıyorum. Birdenbire herkes büyük bir insani yardımsever oldu ve iki buçuk hafta önce olanları tamamen unuttu ki bu unutulmaz ve affedilmez bir şey."