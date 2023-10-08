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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 159 konut tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

17:10 . 8/10/2023 Pazar
AA
Ayrıca "elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri" konusunda uyarıldı.

Ayrıca "elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri" konusunda uyarıldı.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki maddi hasara ilişkin açıklama yaptı.

Maruf, "İşgal güçleri, dün gece yarısına kadar 13 çok katlı binanın da aralarında bulunduğu 159 konutu tamamen yıktı, 36'sı oturulamayacak hale gelen bin 210 konuta ise kısmen hasar verdi" dedi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. Saldırıda, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde, içinde bazı hukuk büroları ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı. Saldırıda apartman yıkılırken çevresindeki binalar da zarar gördü. Bu, saldırılarda bombalanan ikinci 14 katlı apartman oldu. İsrail uçakları ayrıca Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn ile Siyasi Büro üyelerinden Isam ed-Daalis, Nizar Avadallah, Mahmud ez-Zehhar ve hareketin yöneticilerinden Isam es-Serrac'ın evlerine de hava saldırısı düzenledi. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı üç karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını ve iki camiyi hedef aldığını aktaran Maruf, vurulan yerler arasında İçişleri Bakanlığa ait 19 tesisin bulunduğunu kaydetti.

Elektrik şirketinin, maruz kaldığı bombalama sonucu 13 ana hattın kesilmesi, 4 trafo ve 12 direğin tahrip edilmesiyle uğraştığını söyleyen Maruf, İsrail'in elektrik tedarikini durdurmasının, "elektrik dağıtım saatlerini günde 8 saatten 4 saate düşürdüğü için insani durumu daha da kötüleştirdiğini" ifade etti.

Maruf ayrıca "elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri" konusunda uyardı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. Saldırıda, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde, içinde bazı hukuk büroları ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı. Saldırıda apartman yıkılırken çevresindeki binalar da zarar gördü. Bu, saldırılarda bombalanan ikinci 14 katlı apartman oldu. İsrail uçakları ayrıca Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn ile Siyasi Büro üyelerinden Isam ed-Daalis, Nizar Avadallah, Mahmud ez-Zehhar ve hareketin yöneticilerinden Isam es-Serrac'ın evlerine de hava saldırısı düzenledi. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı üç karargahının hedef alındığı kaydedildi.


#gazze
#Hamas
#israil
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