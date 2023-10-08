İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 159 konut tamamen yıkıldı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde evleri ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. Saldırıda, Gazze'nin batısındaki El-Cela Caddesi'nde, içinde bazı hukuk büroları ve ofislerin de yer aldığı 14 katlı "Vatan" apartmanı da bombalandı. Saldırıda apartman yıkılırken çevresindeki binalar da zarar gördü. Bu, saldırılarda bombalanan ikinci 14 katlı apartman oldu. İsrail uçakları ayrıca Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn ile Siyasi Büro üyelerinden Isam ed-Daalis, Nizar Avadallah, Mahmud ez-Zehhar ve hareketin yöneticilerinden Isam es-Serrac'ın evlerine de hava saldırısı düzenledi. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı üç karargahının hedef alındığı kaydedildi.