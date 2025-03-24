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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 82'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 82'ye yükseldi

14:2124/03/2025, Pazartesi
AA
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Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildi.
Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 artarak 50 bin 82'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 61 cenazeden 57'sinin İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği, 4'ünün ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 82'ye, yaralı sayısının da 113 bin 408'e yükseldiği belirtildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




#Filistin
#gazze
#israil

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