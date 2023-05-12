|
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını açıkladı. Açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

13:32 . 12/05/2023 Friday
AA
Gazze

Gazze

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31'e çıktı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların dört günlük bilançosunu açıkladı.


Açıklamada, İsrail saldırılarında şu ana kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.


İsrail'in hava saldırıları, Filistinli grupların roket atışları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik hava saldırıları bugün de devam etti.


İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Filistinli "Beşir" ailesine ait bir ev tamamen yıkıldı.


Filistinli silahlı gruplar ise saldırılara Gazze Şeridi sınırında bulunan Yahudi yerleşim birimlerine roket atarak karşılık verdi.


İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri ise henüz sonuç vermedi.


Ne olmuştu?

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü açlık grevinin 87. gününde 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.


Ancak İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı.


İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.


#İsrail
#Gazze
#Filistin
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.