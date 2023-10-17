İsrail'in hastane vahşeti dünyayı ayağa kaldırdı: En az 500 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin çoğu kadın ve çocuklar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken, işgalci İsrail Gazze'deki bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Dünya liderlerinden saldırı sonrası art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

'SAĞLIK TESİSLERİ HİÇBİR ZAMAN HEDEF OLMAMALI'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

'ACİL ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM'

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var" vurgusunda bulunuldu.

'SİVİLLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ DERHAL KORUNMALI'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

İRAN ULUSAL YAS İLAN ETTİ

İran, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırısının ardından yarın bir günlük ulusal yas ilan etti.

İran hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı şiddetle kınandı ve yarın bir günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulunuldu.

"FAİLLER HESAP VERMELİ'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki hastane saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Borrell, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

'BU KATLİAM KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını "katliam" olarak niteledi ve bunun "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastaneyi bombalaması karşısında dehşete düştüklerini belirterek, "Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hiçbir şeyin bir hastaneye, oradaki çok sayıda hastaya, sağlık çalışanına ve oraya sığınanlara yönelik bu şok edici saldırıyı haklı çıkaramayacağının altı çizilerek, "Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor. Artık yeter." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, MSF üyesi Dr. Ghassan Abu Sittah’ın, "Hastanede operasyondayken büyük bir patlama duyduk ve ameliyathanenin tavanı yıkıldı. Bu bir katliam." ifadesine yer verildi.

'VAHŞİ BİR SUÇ'

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hukumetuna" adlı platformun sosyal medya hesabından Başbakan Dibeybe'nin İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki açıklaması paylaşıldı.

Açıklamasında, "İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dibeybe ayrıca, başta büyük devletler olmak üzere tüm devletlere İsrail'in suçlarını durdurma ve abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için koridor açma çağrısında bulundu.

'VAHŞİCE BİR KATLİAM'

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastane saldırısı, "vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen, insanlığa karşı suçlara, kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman seçici davranarak "suç ortaklığı" yaptığı ifade edilen açıklamada, bunun daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına yol açacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hastane, okul ve yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilerek, bunların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan "üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve İsrail'i sivillere karşı daha fazla suç işlemekten caydırması" istendi.

'BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tatar, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi. Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

'İSRAİL İNSANLIĞA TOKAT ATIYOR'

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.

"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail'in hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail soykırım cinayeti ile insanlığın yüzüne tokat atıyor." ifadelerini kullandı.

'BATI BU TRAJEDİYİ DERHAL DURDURMALI'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

'VAHŞİ BİR SAVAŞ SUÇU'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

'İSRAİL'İN VAHŞİ SALDIRGANLIĞI DERHAL DURDURULMALI'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç bir savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.

Ürdün Kraliyet Divanından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 2. Abdullah "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınayan Ürdün Kralı, İsrail'in, vahşi saldırganlığını derhal durdurması gerektiğini belirtti.

'MENFUR SUÇU EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.







