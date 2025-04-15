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İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist Hastanesi abluka nedeniyle onarılamıyor

İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist Hastanesi abluka nedeniyle onarılamıyor

17:4815/04/2025, Salı
AA
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DSÖ, son durumu paylaştı.
DSÖ, son durumu paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de bulunan ve İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesinin, İsrail ablukası nedeniyle onarılamadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, "DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in hafta sonu hedef aldığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin hizmet vermeyi durdurduğunu açıklamıştı. Bazı hastaların diğer hastanelere tahliye edildiğini biliyoruz. El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'de tam kapasiteyle hizmet veren tek hastaneydi. Buradaki son durum nedir? Hastane içinde hasta ve doktor bulunuyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Hastanede bulunan kritik durumdaki 40 hastanın hala başka hastaneye nakledilemediğini bildiren Harris, bazı sağlık personelinin onların bakımı için orada kaldığını belirtti.

Harris,
"Ancak hastanedeki hasar o kadar büyük ki herhangi bir hizmet sağlayamıyor veya yeni hasta kabul edemiyor. Laboratuvar ve radyoloji bölümleri büyük ölçüde hasar gördü. İsrail ablukası, onarımlar için yedek ekipman veya parça getirilemeyeceği anlamına geliyor"
ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 13 Nisan'da, El-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenlemiş, hastaneden zorunlu olarak tahliye edilen yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu, gece saatlerinde başladığı saldırılarda Tuffah ile Şeyh Rıdvan mahallelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 3 okulu ve çevresini hedef almıştı.



#El-Ehli Baptist Hastanesi
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