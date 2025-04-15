İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist Hastanesi abluka nedeniyle onarılamıyor

"Ancak hastanedeki hasar o kadar büyük ki herhangi bir hizmet sağlayamıyor veya yeni hasta kabul edemiyor. Laboratuvar ve radyoloji bölümleri büyük ölçüde hasar gördü. İsrail ablukası, onarımlar için yedek ekipman veya parça getirilemeyeceği anlamına geliyor"