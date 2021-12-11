İsrail’in hedefi 4 nükleer tesis: İran’a saldırı planlarında detaylar  netleşiyor

İsrail basınından N12 kanalı, Tel Aviv’in İran’a saldırı planları yaptığını ve planların 4 nükleer tesise odaklandığını yazdı.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail güvenlik güçlerinin, İran’a ait İsfahan, Arak, Fordow ve Natanz nükleer tesislerine hava operasyonu düzenleyeceği, saldırılarda 100’den fazla uçağın kullanılacağı ve bu yüzden İsrail radar sistemlerinin nükleer tesisleri yakın takibe aldığı kaydedildi.

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Ayrıca İsrail’in İran’a düzenlenecek bir saldırıya hazırlık için Yunanistan, İtalya ve İngiltere’ye eğitim merkezleri kurduğu belirtildi. Önceki gün İsrail ordusunun, İran’ın nükleer tesislerine dönük olası saldırı senaryosu kapsamında, Akdeniz’de Yunanistan hava sahasında, tarihinin en büyük askeri tatbikatlarından birini düzenleyeceği ortaya çıkmıştı.

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Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, nükleer müzakerelerin devam ettiği Tahran yönetimi ile diplomatik yolların tıkanması durumunda, İran’a yönelik diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için ekibine talimat verdiğini açıkladı.