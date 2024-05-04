İsrail'in katliamlarını anlatan doktor Fransa'ya alınmadı: İfade özgürlüğünün açık ihlali

Filistin yanlıları, Fransa topraklarına girmesine izin verilmeyen Ebu Sitte'ye destek amacıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplandı.
Ebu Sitte'ye destek amacıyla havalimanına gelen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Arnaud Le Gall, burada yaptığı konuşmada, Ebu Sitte'nin İngiltere ve Lübnan'ın en prestijli üniversiteleri ve hastanelerinde eğitim verdiğini ifade etti.
"Fransa, itaat etmemeliydi"
Le Gall, Ebu Sitte'nin Gazze'de gördüklerini, çocukların yaşadığı dehşet verici durumu anlatmak üzere Fransız Senatosuna davet edildiğini belirterek, Almanya'nın Ebu Sitte hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e girme yasağı çıkardığını, Fransa'nın da otomatik olarak bu yasağı uyguladığını ifade etti.
"İfade özgürlüğünün açık bir ihlali"
Ebu Sitte'nin Fransa'daki avukatı Damia Taharraoui da müvekkilinin sabah Fransa'ya gelir gelmez havalimanında bekleme alanına alındığını ve sadece zaman zaman telefonuna erişebildiğini söyledi.
Taharraoui, Ebu Sitte'nin saat 14.10'daki bir uçuşla Londra'ya dönmesi beklenirken, bu uçuşu alamadığını anlattı.
Ebu Sitte'ye saat 22.00'de bir uçuş teklif edildiğini belirten Taharraoui, müvekkilinin kendi imkanlarıyla aldığı biletle saat 18.10'daki Londra uçağına bindiğini ifade etti.
Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senatoda "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğu"na ilişkin etkinlikte konuşması bekleniyordu.
Bu sabah Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'na gelen Ebu Sitte'nin Fransa topraklarına girmesine izin verilmemişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.