İsrail’in 'Kudüs' restine Suudi Arabistan’dan 'fotoğraflı' cevap

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Nayif bin Bender Sudeyri, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eski Kral Abdulaziz bin Abdurrahman'ın talimatıyla 1947 yılında Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Başkonsolosluğun açıldığını hatırlatarak o güne ait bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, Arapça ve İngilizce "Başkonsolosluk" yazısının olduğu binanın önünde Suudi Arabistanlı diplomatların yer aldığı görülüyor.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, 12 Ağustos'ta güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etmişti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

İsrail'den büyükelçi tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın büyükelçi adımı üzerine, "hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyeceklerini" söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistin'e diplomatik temsilci atamasının, Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerinde kaydedilen ilerleme sonrası Filistinlilere verilen "sizi unutmadık" mesajı olduğunu savunmuştu.

Büyükelçi'nin paylaşımı, Cohen'in diplomatik ambargo mesajının ardından gelmesi nedeniyle bir "rest" olarak değerlendirildi.

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için Filistin meselesinin çözümünü şart koşuyor. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasında "ön şart" olacağını söylemişti.







