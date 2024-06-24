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İsrail'in Maliye Bakanı Filistin'in işgalini genişleteceklerini açıkladı: Sahada egemenlik kuracağız

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının gasbedilmesini savundu. Bölgede 'önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını' iddia eden Smotrich, 'hayatının misyonunun bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu' ifade etti. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

19:28 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:29 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
İsrail Maliye Bakanı Smotrich
İsrail Maliye Bakanı Smotrich

Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında, Batı Şeria'daki İsrail işgalinin genişletilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Filistin'in işgalini genişleteceklerini açıkladı

Batı Şeria'da “önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını” iddia ederek Filistin topraklarının gasbedilmesini savunan Smotrich, buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de
“yasallaştırma düşüncesi olduğunu”
ileri sürdü.
Smotrich ayrıca,
“Hayatının misyonunun bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu”
ifade etti.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde işgal altındaki bölgede İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.



#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
#Bezalel Smotrich
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