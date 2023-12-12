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Dünya

İsrail'in mülteci kampına kanlı baskınına Hamas'tan tepki: Uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç!

İsrail güçleri, 8 Aralık'ta işgal altındaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüştü. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail güçlerinin, silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve bir genci, otomatik silahlarla kurşun yağdırarak öldürdüğü yer aldı. Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "yargısız infazlarının" uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç olduğunu belirtti.

16:41 - 12/12/2023 Salı
AA
Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.
Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 8 Aralık'ta Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'nda Rami el-Abuşi adlı yaralı Filistinli genci otomatik silahla taramasını
"soğukkanlılıkla işlenen sadist bir infaz"
şeklinde niteledi.

İsrail güçlerinin kendileri için tehdit oluşturmayan yaralı bir Filistinliyi bu şekilde öldürmesinin İsrail hükümetinin izlediği sistematik politikanın bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, daha önce de Cenin'de 8 ve 16 yaşlarında iki çocuğun aynı şekilde "katledildiği" ifade edildi.

İsrail'in söz konusu suçlarının uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası kuruluşların harekete geçmesi istendi.

İsrail güçleri Abuşi'yi otomatik silahla taramıştı

İsrail güçleri, 8 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüştü.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail güçlerinin, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve Filistinli bir genci otomatik silahlarla kurşun yağdırarak öldürdüğü görüntüler yer almıştı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin uzaktan bir grup gence ateş açtığı, içlerinden Rami el-Abuşi isimli gencin yaralanarak yere düştüğü, ardından yerde yaralı halde yatan Abuşi'ye yaklaşan İsrail askeri aracının içinden otomatik silahla yakın mesafeden ateş açıldığı görülmüştü.

İsrail güçleri Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'ya da baskınlarını sıklaştırdı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.



#Batı Şeria
#Filistin
#Hamas
#İsrail
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