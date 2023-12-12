İsrail'in mülteci kampına kanlı baskınına Hamas'tan tepki: Uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç!

İsrail güçlerinin kendileri için tehdit oluşturmayan yaralı bir Filistinliyi bu şekilde öldürmesinin İsrail hükümetinin izlediği sistematik politikanın bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, daha önce de Cenin'de 8 ve 16 yaşlarında iki çocuğun aynı şekilde "katledildiği" ifade edildi.