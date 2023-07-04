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Dünya

İsrail'in saldırılarında Latin Kilisesi de zarar gördü

Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dün başlattığı saldırılarda kentteki Latin Kilisesi'nin de zarar gördüğünü söyledi.

14:54 . 4/07/2023 Salı
AA
Kudüs

Kudüs

Pizzaballa yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Cenin kentine ve sakinlerine daha önce benzeri görülmemiş bir saldırı düzenlediğini belirtti.

"İsrail'in bu saldırıları nedeniyle kentteki Latin Kilisesi de zarar gördü." ifadesini kullanan Pizzaballa, "toprağı, kutsalları ve onurlu yaşama hakkına sahip insanları yok eden bu barbarca eylemleri kınadıklarını" aktardı.

Pizzaballa, ateşkesin sağlanması ve herhangi bir gerekçesi olmayan bu suçların engellenmesi için ortak diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

Başpiskopos açıklamayla birlikte ayrıca, kilisenin zarar görmüş halinin fotoğraflarını paylaştı.

İşgalci İsrail güçlerinin, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Saldırılarda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.



#israil
#Kudüs Latin Patrikhanesi
#cenin
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