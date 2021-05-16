Dünya İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 192ye yükseldi
ORTADOĞU

İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi

Dünyadan gelen tepkilere rağmen işgalci İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti. Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 192ye yükseldi
Gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığı açıklanmıştı.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
OYNAT 02:26
Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
Gazze'de yaşanan insanlık suçu akıllara yıllar önce Filistinli kızın okuduğu şiiri getirdi. İşgalci İsrail'in zindanları suçsuz yere yatan Filistinli babalar ile dolu. Kimi çocuklar babasız kaldı kimileri ise yollarını gözlüyor. Son olaylarda ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin
DÜNYA
Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye son çağrı: Sorumluluğu üstlenin
DÜNYA
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye son çağrı: Sorumluluğu üstlenin

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
DÜNYA
Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
Abone Ol Google News
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
Kayseride panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
İsrail katliamı

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

İHA ve<br>İKA'lar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.