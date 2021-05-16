Dünya İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 197ye yükseldi
ORTADOĞU

İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 197'ye yükseldi

Dünyadan gelen tepkilere rağmen işgalci İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti. Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 197ye yükseldi
Gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığı açıklanmıştı.

İşgalci İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Riş, yaralı sayısının da 1235'e çıktığını kaydetti.

"Gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar"

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarının "çok şiddetli" olduğunu belirten Riş, "Dünyaya gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar. Küçücük bedenler paramparça oldu." dedi.

İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını "acımasızca" sürdürdüğünü vurgulayan Riş, saldırılarda iki doktorun da hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
OYNAT 02:26
Filistinli çocukların feryadı hiç değişmedi: Babamı istiyorum
Gazze'de yaşanan insanlık suçu akıllara yıllar önce Filistinli kızın okuduğu şiiri getirdi. İşgalci İsrail'in zindanları suçsuz yere yatan Filistinli babalar ile dolu. Kimi çocuklar babasız kaldı kimileri ise yollarını gözlüyor. Son olaylarda ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

Hastaneye giden yollar hedef alındı

Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." dedi.

Gazzeli yetkili, İsrail'in bununla da yetinmeyip sivil yerleşim alanlarını, arazileri, altyapıyı, basın ofislerini ve hükümet binalarını da hedef aldığını dile getirdi.

40 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Riş, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan 40 bin kişinin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle sağlık altyapısının büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Riş, uluslararası topluma, İsrail'in savunmasız sivillere yönelik saldırılarının acilen durdurulması ve hayatın bütün alanlarını etkileyen haksız ablukanın son bulması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının ciddi zarar gördüğünü ve acilen tıbbi malzeme yardımının yapılması gerektiğini belirten Riş, isim vermeden, bu yönde kendileriyle temas kuran ülkelere teşekkür etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin
DÜNYA
Çin'den ABD'ye 'Filistin' çağrısı: Sorunun çözümü için destek verin

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye son çağrı: Sorumluluğu üstlenin
DÜNYA
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye son çağrı: Sorumluluğu üstlenin

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
DÜNYA
Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
Abone Ol Google News
İsrail ırkçılıkve sömürgecilik yapıyor

'İsrail ırkçılık
ve sömürgecilik yapıyor'

Amerika'daki 'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu Filistinlilerin yanında.
Ölüleri koyacak yer yok!

Ölüleri koyacak yer yok!

​Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı.
İsrail katliamı

Filistin'de ​şehit sayısı 192'ye yükseldi.

​Liverpool kalecisi son dakikada galibiyeti getirdi.

​Sayılar her geçen gün azalıyor.

​Maç sonundaki görüntüsü tartışma çıkardı.

​Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçamadılar.

A Milli Takım'a alınmamıştı 27 gole ulaştı.

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu açıkladı.

CHP'li Veli Ağbaba, yasağı unutup aleme daldı.

Kayseri'de panik anları

Kayseri'de panik anları

Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı, bir kişiyi yaraladı.
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.
BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.