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İsrail'in savaş sonrası Gazze planı: Aşiretler yönetsin

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinden, Gazze'nin İsrailli yerleşimcilere açılması önerisi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını istedi. İsrail basını da İsrail ordusunun, "Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini" planladığını ileri sürdü. Öte yandan Hamas'tan yeni bir ateşkes önerisi geldi.

09:19 - 2/01/2024 Salı
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Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.
Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 3. ayına girerken, savaş sonrası Gazze'nin geleceğine dair planlar da ortaya çıkmaya başladı.


İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını istedi.


İsrailli Bakan, "Filistinlileri Gazze'den göçe teşvik etmeliyiz. Bu Gazze'de konut projeleri inşa edip İsraillileri bölgeye yerleştirmek için bir fırsat" ifadelerini kullandı.


Ben Gvir, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'ye dönmesini teklif eden ikinci kabine üyesi oldu. Bu açıklamadan bir gün önce de İsrail'in Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich benzer ifadeler kullanmıştı.


Bakan Smotrich, askerlerin yanı sıra İsrailli sivillerin de Gazze içinde olması gerektiğini, bölgede kontrolün ancak bu şekilde sağlanabileceğini savunmuştu.



"Gazze'yi aşiretler yönetsin"


İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısına sunduğunu duyurdu.


KAN’ın haberine göre, İsrail ordusunun hazırladığı planın, "Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini" içerdiği iddia edildi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok'' dedi.


Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar" diye konuştu.



Öneriler bu hafta ABD'ye sunulacak


KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin "planlama” ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.


Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.


ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.


1967 ile 2005 yılları arasında Gazze içinde 9 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyordu.


Ordu, 2005'te Gazze'deki varlığını sonlandırırken, yerleşimciler de bölgeyi terk etti.



Hamas'tan yeni ateşkes önerisi


Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesi, Hamas'ın İsrail'e yeni bir ateşkes teklifi ilettiğini yazdı. İki İsrailli yetkiliye göre teklif, her biri birer aylık ateşkesler öngören 3 aşamadan oluşuyor.


Teklif, İsrailli esir askerler dahil tüm rehinelerin salıverilmesi karşılığında savaşın bitirilmesini öneriyor.


İsrail'in ise öneriyi reddettiğini bildirildi. Ancak Mısır'ın başkenti Kahire'de diplomatlar müzakereyi sürdürüyor.


Ersin Çelik'ten Gazze yürüyüşünde önemli mesajlar: Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de
Ersin Çelik'ten Gazze yürüyüşünde önemli mesajlar: Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, TVNET ekranlarında; 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' mitinginde konuştu. Çelik, "Galata Köprüsü'ndeki kalabalık İslam dünyasının ve İstanbul'un fotoğrafıdır. Bu bir kültür inşa etmektir. Katılımcılar arasında genç oranı oldukça fazla, çocuğunu konfor alanından çıkarırsan direnişi başlatırsın. Buradan dünyaya bir mesaj verdik; Siz yeni yılınızı kutladınız tatildesiniz fakat biz tatilde değil tetikteyiz" dedi. Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenlerin aynı olduğunu bir kez daha hatırlatan Çelik, "80 gündür inşa edemedikleri fitneyi iç kavgaya dönüştürmek için evlatlarımızı şehit ettiler. Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de" ifadelerini kullandı.


#Gazze
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#Filistin
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