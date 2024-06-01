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Dünya

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de can kaybı artıyor

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak, 36 bin 379'a yükseldi.

13:21 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Gazze
Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 239 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 95 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 350 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Bilanço ağırlaşıyor


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 379'a, yaralı sayısının 82 bin 407'ye yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.




#gazze
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#soykırım
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