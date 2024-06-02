İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a çıktı

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.