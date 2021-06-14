İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett: Faşist bir komando

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan Naftali Bennett liderliğindeki yeni hükümetin eskilerden farklı olmayacağı konuşuluyor.

Naftali Bennett kimdir?

Naftali Bennett, Amerikalı göçmen bir aileden geliyor. Eski bir komando ve bir milyoner.

Aşırı milliyetçi olarak nitelendirilen ve kendisini Netanyahu'nun daha sağında gördüğünü söyleyen Bennett, İsrail'in bir Yahudi ulus devleti olmasını destekliyor. 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Golan Tepeleri'nin ülkesinin kültürel ve tarihsel hakkı olduğunu iddia ediyor.

REKLAM

İdamı savunuyor!

Hırçın bir söyleme sahip olan Bennett bir keresinde İsrail Parlamentosu'ndaki bir Arap siyasetçiye "Siz daha ağaçlarda sallanırken bu topraklarda bir Yahudi devleti vardı" demişti.

Bennett, Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme karşı. ABD Başkanı Joe Biden ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı bunu desteklese de Bennett, zamanında "kalçaya saplanmış bir şarapnele" benzettiği İsrail-Filistin Sorunu'na böyle bir çözüm gelmeyeceği görüşünde.

Şubat ayındaki bir söyleşide "Ben iktidarda olduğum müddetçe İsrail'in bir santimetrekaresini dahi vermem" demişti.

Bennett ayrıca Filistinlilere daha sert davranılması gerektiğini düşünüyor, idam cezasını savunuyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 17 İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı. Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık Bu ülke bizim, Netanyahu gitti, Netanyahu hapse sloganları attı. Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı suç bakanı yazılı pankart da asıldı. Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti. İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı. Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti. Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu'nun gidişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder