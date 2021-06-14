İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett: Faşist bir komando

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.
İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan Naftali Bennett liderliğindeki yeni hükümetin eskilerden farklı olmayacağı konuşuluyor.
Naftali Bennett kimdir?
Naftali Bennett, Amerikalı göçmen bir aileden geliyor. Eski bir komando ve bir milyoner.
Aşırı milliyetçi olarak nitelendirilen ve kendisini Netanyahu'nun daha sağında gördüğünü söyleyen Bennett, İsrail'in bir Yahudi ulus devleti olmasını destekliyor. 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Golan Tepeleri'nin ülkesinin kültürel ve tarihsel hakkı olduğunu iddia ediyor.
İdamı savunuyor!
Hırçın bir söyleme sahip olan Bennett bir keresinde İsrail Parlamentosu'ndaki bir Arap siyasetçiye "Siz daha ağaçlarda sallanırken bu topraklarda bir Yahudi devleti vardı" demişti.
Bennett, Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme karşı. ABD Başkanı Joe Biden ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı bunu desteklese de Bennett, zamanında "kalçaya saplanmış bir şarapnele" benzettiği İsrail-Filistin Sorunu'na böyle bir çözüm gelmeyeceği görüşünde.
Şubat ayındaki bir söyleşide "Ben iktidarda olduğum müddetçe İsrail'in bir santimetrekaresini dahi vermem" demişti.
Bennett ayrıca Filistinlilere daha sert davranılması gerektiğini düşünüyor, idam cezasını savunuyor.