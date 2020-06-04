Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsrailli bakan Trumpın planının tamamını değil bir kısmını benimsiyoruz
ORTADOĞU

İsrailli bakan: Trump'ın planının tamamını değil bir kısmını benimsiyoruz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının tamamı yerine Tel Aviv'in çıkarlarına uyan kısımları benimseyeceklerini söyledi. Açıklamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani'yi eleştiren Steinitz, "Trump İsrail'in dostu değil demek büyük bir aptallıktır. Bu açıklama mantıksızca ve tarihi bir fırsatın çarçur edilmesine neden olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Yuval Steinitz
Yuval Steinitz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Bakan Steinitz, İsrail'de bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı grupların Trump'ın sözde barış planına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

  • Açıklamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani'yi eleştiren Steinitz, "Trump İsrail'in dostu değil demek büyük bir aptallıktır. Bu açıklama mantıksızca ve tarihi bir fırsatın çarçur edilmesine neden olabilir" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı: İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz
DÜNYA
Filistin Dışişleri Bakanı: İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor
DÜNYA
İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor

Steinitz, Trump'ın planının, ABD tarafından İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak amacıyla sunulan önerilerin en iyisi" olduğunu iddia ederek, "Trump'ın planının tamamını benimsediğimizi duyurmadık. Aksine yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in egemenliğini uygulamaya imkan sağlayan kısımları benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin planı görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Steinitz, "Elbette Filistinliler kabul etmediği ve müzakereye yanaşmadığı sürece planın tamamını onaylamayacağız." diye konuştu.

  • Bazı aşırı sağcı liderler, Trump'ın açıkladığı sözde barış planında "İsrail'in Yahudi devleti olarak kabul edilmesi, yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesi ve Hamas'ın dağıtılması" gibi maddelerin Filistin yönetimi tarafından kabul edilmesi halinde "yeni Filistin devletinin" kurulması maddesinin yer alması nedeniyle son günlerde planı kamuoyu önünde eleştirmeye başladı.

Aşırı sağcılar, bu maddeyle "yeni Filistin devletinin" kurulacağını iddia ederek plana tepki gösterirken, İsrail hükümeti ise Filistin yönetiminin planı kabul etmediği dolayısıyla bu maddenin uygulanmayacağını dile getiriyor.

  • Yahudi yerleşimcilerin lideri David Elhayani, dün Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, sözde barış planına işaret ederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar" demişti.
Abone Ol Google News
Yakalama kararı çıkarıldı

Yakalama kararı çıkarıldı

Başsavcılık milletvekilliği düşürülen HDP'liler için harekete geçti.
Daha iyi tedbir daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Rusya henüz uçakları kullanmadı

Rusya henüz
uçakları kullanmadı

​ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi.
Libya'yı darbecilere <br>bırakmayacağız

Libya'yı darbecilere
bırakmayacağız

Erdoğan ile Serrac, basın toplantısı düzenledi.
Süper Lig'e <br>saat ayarı

Süper Lig'e
saat ayarı

​Maçların başlama saatleri değiştirildi.
Vekillikleri düşürüldü

Vekillikleri düşürüldü

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için karar verildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Koronavirüs aşısı dünyanın ortak malı olmalı.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.