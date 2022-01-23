Dünya İsrailli Bakandan Filistinlilere saldırı itirafı Terör grubunun organize faaliyeti
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İsrailli Bakan'dan Filistinlilere saldırı itirafı: Terör grubunun organize faaliyeti

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Barlev, saldırıların “organize terör” olduğunu kabul etti.

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Haber Merkezi AA
İsrailli Bakandan Filistinlilere saldırı itirafı: Terör grubunun organize faaliyeti
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İsrailli Bakan Omer Barlev, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a, maskeli Yahudi yerleşimcilerin iki gün önce Nablus kırsalında İsrailli ve Filistinli aktivistlere yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’deki koalisyon hükümeti ortaklarından İşçi Partisi üyesi Barlev, "Benim görüşüme göre bu, beraber hareket eden bir terör grubunun organize faaliyetidir." dedi.

Söz konusu grubun kendi vatandaşlarını hedef alarak onlara zarar verdiğini söyleyen Barlev, İsrail polisinin konuya ilişkin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev

İsrailli Bakan Barlev, daha önce de "Yahudi yerleşimci şiddeti" ifadesini kullanmış ve 27 Aralık’ta "Yahudilerden tehditler aldığı" yönündeki açıklamasının ardından yoğun bir koruma altına alınmıştı.

İktidar ve muhalefetteki sağ partilerin hedefi haline gelen Barlev’e İsrail Başbakanı Naftali Bennett de, "Yahudi yerleşimciler İsrail’in koruyucu kalkanıdır." cümlesiyle sert tepki göstermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 21 Ocak’ta İsrail yönetiminin el koyma tehdidi altındaki arazilere zeytin ağacı dikmek isteyen Filistinlilere destek için bölgede bulunan aktivistler yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 4'ü İsrailli aktivist 10 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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