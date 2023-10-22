İsrailli bakandan tansiyonu yükseltecek açıklama: 'Yılanın başını keseriz' diyerek İran'ı tehdit etti

‘Çaresizlik” hissiyatının tüm bölgeye hatta dünyaya yayıldığını gözlemleyebiliyor musunuz? Ne Birleşmiş Milletler’in ne İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ne de benzer herhangi bir örgütün, küresel haksızlığa uğramışlığın sembolüne dönüşen Gazze’de, ABD, İngiltere ve İsrail riyakârlığına karşı hiçbir şey yapamaması, üstelik bunların insanlığa ait tüm değerleri ezerek, ‘cehennemi zikrederek ve yaşatarak’, bol yalanla yapılması nasıl bir duygu uyandırıyor? ‘Umut’ kavramına yaklaşım da Doğu ile Batı arasında