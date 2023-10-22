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Dünya

İsrailli bakandan tansiyonu yükseltecek açıklama: 'Yılanın başını keseriz' diyerek İran'ı tehdit etti

Günlerdir abluka altındaki Gazze'ye bomba yağdıran İsrail bir yandan soykırıma devam ederken bir yandan da Gazze'ye kara harekatı hazırlığı yapıyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat'dan, İngiliz basınına verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. 'Yılanın başını keseceğiz' diyerek açıkça İran'ı hedef alan Barkat, "İran'daki bütün Ayetullahlar yeryüzünden silinecek" ifadelerini kullandı.

Seren Som
13:06 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Barkat,"İran'daki bütün Ayetullahlar yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.

Barkat,"İran'daki bütün Ayetullahlar yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.

16 gün önce başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'nun sonrası eli kanlı İsrail, Hamas'a karşı başlattıklarını iddia ettikleri operasyonla sivilleri hedef almaya devam ediyor.


Kara harekatı hazırlığı yapan İsrail'den yeni bir cephe açılacağına dair bir çıkış geldi.


Pek çok askeri uzman tarafından 'kâbus senaryosu' olarak anılan olası İran - İsrail çatışması ile ilgili İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, dün gece İngiliz Mail on Sunday'a verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklamada bulundu.


Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini vererek İran'a tehditler yağdırdı.


'Eğer İran’ın Lübnan’daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail’e saldırırsa, İran’daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek' diyen İsrailli bakan Tahran'ı direkt olarak hedef aldı.


'Yılanın başını keseriz'

İsrailli bakan Lübnan ve Hizbullah'ın 'Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini ama bunun yeterli olmayacağını" ifade ederek şunları söyledi:

  • "İsrail sadece Hizbullah’ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran’ı hedef alacağız. İran’ın amacı İsrail’e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail’e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran’daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız."

'Sizi yeryüzünden sileceğiz'

"Çok açık mesaj şu ki, İran'ın kafalarının da peşine düşeceğiz. Bunu ne zaman yapacağız? Karar verdiğimizde" diyen İsrailli bakan sözlerini şöyle sürdürdü;

  • "İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileceğiz."



#İsrail
#İran
#Filistin
#Gazze
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