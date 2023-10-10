İsrailli Belediye Başkanı isyan etti: Tel Aviv yönetimi bizi terk etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasındaki hibe ve kredi miktarlarındaki artış, vatandaşları mutlu etti. Depremzede vatandaşlar, “Hibe ve krediler bize çok büyük destek olacak. Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi” dedi.