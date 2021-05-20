Dünya İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti
ORTADOĞU

İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'de sivilleri hedef alan saldırılarının ardından yaşananları görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Filistinli mevkidaşının sivil katliamından bahsetmesini üzerine, İsrail'in Büyükelçisi Gilad Ardan'ı salonu terk etti.

Haber Merkezi DHA
İsrailli Büyükelçi Gilad Ardan ​Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti
Gilad Ardan

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliği ele almak üzere bugün bir araya geldi.

İsrail’in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmalarının masaya yatırıldığı görüşmelerde, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

Filistinli Büyükelçi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu.

İsrailli Büyükelçi Ardan salonu terk etti

Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail’in BM’deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız
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Bakan Çavuşoğlu BM toplantısında dünyaya seslendi: Zulüm karşısında asla susmayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Filistin' oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları karşısında BM'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, 'Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz bu zulüm karşısında susmayacağız.' ifadelerini kullandı.

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