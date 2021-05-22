İsrailli firma asker ailelerine Gazze'ye bomba yağdırılmaları karşılığında hediye paketleri gönderdi

İsrailli Wix web sitesinin İsrailli askerlerinin ailelerine, Gazze'ye bomba yağdırılması karşılığında hediye gönderdiği ortaya çıktı.

Wix internet sitesinde çalışan ve kocası İsrail ordusunda asker olarak görev yapan bir İsrailli Wix'ten gelen hediyeyi sosyal medya hesabında paylaştı.

BİZ DE SİZİ KORUYORUZ!

Hediyenin üzerindeki kartta ise şu ifadelerin yer aldığı görüldü: Eşiniz bizleri korurken biz de sizleri koruyoruz.

Wix İsrail merkezli bir web tasarlama sitesi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u

OYNAT 00:42 Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Tekbirlerle çıkarılan kızın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.



Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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