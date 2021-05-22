Dünya İsrailli firma asker ailelerine Gazzeye bomba yağdırılmaları karşılığında hediye paketleri gönderdi
ORTADOĞU

İsrailli firma asker ailelerine Gazze'ye bomba yağdırılmaları karşılığında hediye paketleri gönderdi

İsrailli Wix web sitesinin İsrailli askerlerinin ailelerine, Gazze'ye bomba yağdırılması karşılığında hediye gönderdiği ortaya çıktı. Asker ailelerine gönderilen paketlerdeki notlarda "Eşiniz bizleri korurken biz de sizleri koruyoruz" yazıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailli firma asker ailelerine Gazzeye bomba yağdırılmaları karşılığında hediye paketleri gönderdi
​İsrailli firma asker ailelerine Gazze'ye bomba yağdırılması karşılığında hediye paketleri gönderdi.

İsrailli Wix web sitesinin İsrailli askerlerinin ailelerine, Gazze'ye bomba yağdırılması karşılığında hediye gönderdiği ortaya çıktı.

Wix internet sitesinde çalışan ve kocası İsrail ordusunda asker olarak görev yapan bir İsrailli Wix'ten gelen hediyeyi sosyal medya hesabında paylaştı.

BİZ DE SİZİ KORUYORUZ!

Hediyenin üzerindeki kartta ise şu ifadelerin yer aldığı görüldü: Eşiniz bizleri korurken biz de sizleri koruyoruz.

Wix İsrail merkezli bir web tasarlama sitesi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Tekbirlerle çıkarılan kızın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
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Kızlarını İsrail'in hava saldırılarından korkmamaları için teskin eden baba bombardımanda hayatını kaybetti​
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu, dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaşan Filistinli Ahmed Mansi'nin, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
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