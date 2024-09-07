İsrailli hahamdan sapkın işgalci askerlere skandal destek: Başka ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz

İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, İsrail'in topyekün ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir esire cinsel saldırıyla suçlanan İsrail askerlerine destek vererek, onları "tutuklamak yerine ödüllendirmek" gerektiğini söyledi.
İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, geçen günlerde, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan ve Gazzeli esirlere yönelik işkence ve tacizin adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezinde görev yapan ve tacizle suçlanan askerlerle bir araya geldi.
Tacizci sapkını 'kutsadı'
Haham Mazuz, gözaltı merkezindeki muhtemel taciz suçlusu bir askeri kutsadı ve onlara dua etti.
Buluşmaya, Filistinli esire cinsel saldırıyla suçlanan bazı askerleri temsilen bir de avukat katıldı.
Filistinli esirin yalan söylediğine doktor görüşü aldıklarını ileri sürdüler
İsmi açıklanmayan avukat, haham Mazuz'a, cinsel saldırı mağduru Filistinli bir esirin "yalan söylediğine dair bir doktordan görüş aldığı" iddiasında bulundu.
Filistinlilere yönelik alçak 'hayvan' benzetmesi
İsrail'de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.
Mazuz, İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi Filistinlilere hayvan benzetmesinde bulunarak, "İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze'ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz." demişti.