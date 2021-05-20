İsrailli muhabirden kan donduran sözler: Ölmemelerine üzüldüm

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail'deki sağ kesime hitap eden Kanal 20 televizyonu askeri yorumcusu ve başmuhabiri Kobe Finkler'in (68) dün Lübnan'dan atılan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Şefa Amr beldesindeki bir futbol sahasına düşen rokete ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti.

Finkler, söz konusu olaya, "Orada birçok kişinin öldürülmesine yol açmadığı için çok üzgünüz" yorumunu yaptı.

DÜNYA İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi

"Yanlış konuştum"

Daha sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dileyen Finkler, açıklamalarına gerekçe olarak "10 günlük yayından sonra Arapların Lübnan'dan atılan roketleri alkışladıklarını gördüm. Sonra da (roketin fırlatılmasının) maalesef orada çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi diyeceğim yere yanlış konuştum" ifadesini aktardı.

REKLAM

Ancak haberde Finkler'ın net olarak "Bugün bir Arap kentinde ikisi denize, biri futbol sahasına düşen 4 katyuşa füzesi daha gördük. (Bölgede) daha fazla taraftar olmaması üzücü, olay daha farklı şekilde sonuçlanabilirdi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

DÜNYA BM İnsan Hakları Konseyi işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek

"Filistinli bir gazetecinin ağzından duyulsa tepkileri ne olurdu?"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finkler'ın sözlerini kınadı ve benzer bir söylemin Yahudiler hakkında Filistinli gazetecinin ağzından duyulsa tepkilerinin ne olacağını sordu.

DÜNYA İsrail zulmüne karşı gazeteciler imza kampanyası başlattı

'Görevden alın' çağrısı

Meretz partisi milletvekili Mossi Raz ise Kanal 20'yi "terör destekçisi" olarak nitelendirdiği Finkler'ın görevinden almaya çağırdı ve kovulmadığı sürece kanalda görünmeyeceği taahhüdünde bulundu.

REKLAM

Kanal 20 ise olayın "yanlışlıkla" meydana geldiğini söyleyerek olay için özür diledi.

FOTOĞRAF 18 Eli kanlı İsrail, Gazze'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçlerinin vurduğu Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye şehit oldu. Küçük kız için bugün cenaze töreni düzenlendi. Rima'nın ailesi ve yakınları törende büyük üzüntü yaşadı. O anlar görenlerin yüreğini yaktı. Öte yandan İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 65’i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230’a, yaralıların sayısı ise bin 710’a yükseldi. Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırıları sonucu, hayatını kaybeden 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye için Cebaliye Mülteci Kampı'da cenaze töreni düzenlendi. Rima'nın yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



