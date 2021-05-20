Dünya İsrailli muhabirden kan donduran sözler Ölmemelerine üzüldüm
ORTADOĞU

İsrailli muhabirden kan donduran sözler: Ölmemelerine üzüldüm

İsrail televizyon kanalında çalışan muhabir Kobe Finkler, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine isabet eden roketin çok sayıda kişinin ölümüne yol "açmamasından üzüntü duyduğu açıkladı. Muhabirin skandal sözleri tepkiyle karşılandı. Finkler, infial yaratan ifadeleri sonrası özür diledi.

Haber Merkezi AA
İsrailli muhabirden kan donduran sözler: Ölmemelerine üzüldüm
İsrailli Kanal 20 televizyonunun başmuhabiri Kobe Finkler.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail'deki sağ kesime hitap eden Kanal 20 televizyonu askeri yorumcusu ve başmuhabiri Kobe Finkler'in (68) dün Lübnan'dan atılan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Şefa Amr beldesindeki bir futbol sahasına düşen rokete ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti.

Finkler, söz konusu olaya, "Orada birçok kişinin öldürülmesine yol açmadığı için çok üzgünüz" yorumunu yaptı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 230'a yükseldi

"Yanlış konuştum"

Daha sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dileyen Finkler, açıklamalarına gerekçe olarak "10 günlük yayından sonra Arapların Lübnan'dan atılan roketleri alkışladıklarını gördüm. Sonra da (roketin fırlatılmasının) maalesef orada çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi diyeceğim yere yanlış konuştum" ifadesini aktardı.

Ancak haberde Finkler'ın net olarak "Bugün bir Arap kentinde ikisi denize, biri futbol sahasına düşen 4 katyuşa füzesi daha gördük. (Bölgede) daha fazla taraftar olmaması üzücü, olay daha farklı şekilde sonuçlanabilirdi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek
DÜNYA
BM İnsan Hakları Konseyi işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumunu' görüşecek

"Filistinli bir gazetecinin ağzından duyulsa tepkileri ne olurdu?"

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finkler'ın sözlerini kınadı ve benzer bir söylemin Yahudiler hakkında Filistinli gazetecinin ağzından duyulsa tepkilerinin ne olacağını sordu.

İsrail zulmüne karşı gazeteciler imza kampanyası başlattı
DÜNYA
İsrail zulmüne karşı gazeteciler imza kampanyası başlattı

'Görevden alın' çağrısı

Meretz partisi milletvekili Mossi Raz ise Kanal 20'yi "terör destekçisi" olarak nitelendirdiği Finkler'ın görevinden almaya çağırdı ve kovulmadığı sürece kanalda görünmeyeceği taahhüdünde bulundu.

  • Kanal 20 ise olayın "yanlışlıkla" meydana geldiğini söyleyerek olay için özür diledi.

Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda
FOTOĞRAF 18
Title
Eli kanlı İsrail, Gazze'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Title
İsrail güçlerinin vurduğu Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye şehit oldu.
Title
Küçük kız için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Title
Rima'nın ailesi ve yakınları törende büyük üzüntü yaşadı.
Title
O anlar görenlerin yüreğini yaktı.
Title
Öte yandan İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybı 65’i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230’a, yaralıların sayısı ise bin 710’a yükseldi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Daha 11 yaşındaydı: İsrail'in katlettiği küçük Rima'ya yürek yakan veda
Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırıları sonucu, hayatını kaybeden 11 yaşındaki kız çocuğu Rima Asliye için Cebaliye Mülteci Kampı'da cenaze töreni düzenlendi. Rima'nın yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TL acil yardım desteği
OYNAT 02:25
İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TL acil yardım desteği
İDDEF, İsrail'in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze'nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL'lik acil yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.


Abone Ol Google News
PKK annelerin içini yaktı

PKK annelerin içini yaktı

'6 yıl önce kızımı kaçırdılar sonra da eşimi öldürdüler'
Yandım ağabeyhiçbir şey ateşi kesmiyor

Yandım ağabey
hiçbir şey ateşi kesmiyor

Dört yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti.
Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

Aselsan'dan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.